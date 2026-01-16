Chiara Ferragni salta l’intervista a Verissimo | cosa è successo

Chiara Ferragni non parteciperà a Verissimo per un’intervista, lasciando spazio ad altre modalità di comunicazione. Dopo l’assoluzione nel processo relativo al Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale ha recentemente condiviso la sua esperienza attraverso un’intervista, offrendo un’analisi dei momenti più significativi degli ultimi due anni. La sua scelta di non essere presente in trasmissione evidenzia un approccio diverso nel raccontare la propria vicenda.

Chiara Ferragni non sarà a Verissimo per raccontare la sua verità a Silvia Toffanin. Dopo l’assoluzione nel processo per il Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale ha rilasciato un’intervista in cui, per la prima volta, ha parlato di ciò che ha affrontato negli ultimi due anni. Secondo quanto riportato da Dagospia, Chiara, dopo il Corriere della Sera, sarebbe dovuta intervenire a Verissimo, ma l’ospitata nel programma cult di Canale Cinque sarebbe saltata. Chiara Ferragni, salta l’ospitata a Verissimo. Secondo quanto rivelato, Chiara Ferragni e il suo staff avevano concordato un’intervista a Verissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni, salta l’intervista a Verissimo: cosa è successo Leggi anche: Chiara Ferragni fa uno sgarbo a Silvia Toffanin: l’avreste mai detto? Ecco cosa è successo Leggi anche: Chiara Ferragni dice sì a Netflix ma no a Verissimo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Chiara Ferragni dà buca a Verissimo, l’intervista con Silvia Toffanin salta all’ultimo" - Dopo il proscioglimento nel Pandoro Gate, Chiara Ferragni era attesa a Verissimo per il ritorno in tv, ma l’ospitata sarebbe saltata all’ultimo momento ... corrieredellosport.it

Chiara Ferragni, salta l’intervista a Verissimo: cosa è successo - Secondo quanto rivelato, Chiara Ferragni e il suo staff avevano concordato un’intervista a Verissimo. dilei.it

Chiara Ferragni, perché è saltata l’intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena - Chiuso il processo per il Pandorogate, Chiara Ferragni avrebbe dovuto rilasciare un'intervista a Verissimo che sarebbe improvvisamente saltata. ilsussidiario.net

"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com

Chiara Ferragni dà buca a Silvia Toffanin L'influencere sarebbe dovuta andare ospite a 'Verissimo' per la sua prima intervista dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate ma avrebbe fatto 'dietrofront' - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.