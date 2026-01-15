Chiara Ferragni dice sì a Netflix ma no a Verissimo
Chiara Ferragni ha scelto di dedicarsi al suo prossimo progetto con Netflix, rinviando la partecipazione a Verissimo. La fashion influencer si sta concentrando sulla produzione di un documentario, lasciando temporaneamente da parte le apparizioni televisive tradizionali. Questa decisione evidenzia l’importanza di nuove piattaforme e modalità di comunicazione nel percorso professionale di Ferragni, mantenendo un approccio sobrio e professionale.
Chiara Ferragni all'ultimo ha dato buca a Verissimo, per ora si concentra sul documentario che realizzerà per Netflix. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempre
Leggi anche: Chiara Ferragni si sposa, ma c’è un grossissimo problema: e ora come si fa?
Chiara Ferragni: «La decisione di ieri non è una assoluzione a metà. Per due anni sono rimasta ferma, giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo ... - L’imprenditrice commenta, per la prima volta sui suoi social, la vicenda giudiziaria che per due anni l’ha vista al centro del Pandoro Gate, e che si è conclusa ieri ... vanityfair.it
Chiara Ferragni, amaro sfogo dopo il processo/ “Qualcuno ha tentato di far credere che la mia assoluzione…” - Dopo il processo per il pandorogate, Chiara Ferragni si lascia andare ad un duro e lungo sfogo sui social. ilsussidiario.net
Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Ho pagato e chiesto scusa. Oggi non festeggio una vittoria, chiudo un capitolo” - L’imprenditrice digitale ha lasciato ai social il suo pensiero, il giorno dopo il proscioglimento. msn.com
ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!
Chiara Ferragni è un fiume in piena. A poche ore dalla sentenza che l'ha vista prosciolta dalle accuse di truffa per il cosiddetto "Pandoro Gate", l'influencer ha deciso di parlare in un'intervista, mettendo fine a un silenzio durato mesi. - facebook.com facebook
Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.