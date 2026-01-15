Chiara Ferragni dice sì a Netflix ma no a Verissimo

Chiara Ferragni ha scelto di dedicarsi al suo prossimo progetto con Netflix, rinviando la partecipazione a Verissimo. La fashion influencer si sta concentrando sulla produzione di un documentario, lasciando temporaneamente da parte le apparizioni televisive tradizionali. Questa decisione evidenzia l’importanza di nuove piattaforme e modalità di comunicazione nel percorso professionale di Ferragni, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

Chiara Ferragni, amaro sfogo dopo il processo/ “Qualcuno ha tentato di far credere che la mia assoluzione…” - Dopo il processo per il pandorogate, Chiara Ferragni si lascia andare ad un duro e lungo sfogo sui social. ilsussidiario.net

Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Ho pagato e chiesto scusa. Oggi non festeggio una vittoria, chiudo un capitolo” - L’imprenditrice digitale ha lasciato ai social il suo pensiero, il giorno dopo il proscioglimento. msn.com

