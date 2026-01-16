Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia

Le sei veline di Striscia la Notizia rappresentano una componente tradizionale del programma, affiancando i conduttori nel salotto di Canale 5. Le nuove veline sono state presentate in occasione della ripresa della trasmissione, che torna in onda da giovedì 22 gennaio con cinque puntate di prima serata. Questa edizione si distingue per il rinnovamento del cast, mantenendo la formula che caratterizza il tg satirico di Antonio Ricci.

Chi sono le nuove 6 veline di Striscia la notizia? Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata dopo una lunga pausa. Al timone della nuova edizione, per la prima volta in prime time, ci saranno i due conduttori storici. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: “Striscia la Notizia” si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sono Leggi anche: Le 6 veline di Striscia la Notizia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: Nausica riconfermata, Virginia Stablum da Uomini e Donne, Ginevra Festa la ballerina di Elodie - Ritorna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Striscia la Notizia. ilgazzettino.it

Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: due ballerine di Elodie, una ex Uomini e Donne e un ritorno atteso - Per quest'edizione speciale, che si svilupperà in cinque puntate diverse distribuite una per settimana, ... ilmessaggero.it

Le 6 veline di Striscia la Notizia - Sono sei le veline della 38esima edizione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata ... davidemaggio.it

Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: Nausica riconfermata, Virginia Stablum da Uomini e Donne, Ginevra Festa la ballerina di Elodie - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.