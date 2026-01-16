Chi era Bibi la figlia segreta di Freddie Mercury rimasta nell’ombra per tutta la vita e morta a 48 anni

La storia straordinaria di Freddie Mercury continua a rivelare l'inaspettato. Quella che viene considerata la sua "figlia segreta" è morta all'età di 48 anni e, come ha rivelato il tabloid britannico Daily Mail, era stata soprannominata "Bibi" dalla leggenda del rock. Si "è spenta serenamente dopo una lunga battaglia" contro una rara forma di cancro, ha annunciato il marito, noto solo col nome di Thomas, e "ora è con il suo amato e amorevole padre". Poche parole, oltre al fatto che le sue ceneri "sono state sparse al vento sulle Alpi", arrivate dopo una vita trascorsa nella riservatezza. La vicenda della donna era emersa per la prima volta l'anno scorso, col libro "Love, Freddie", della giornalista e scrittrice inglese Lesley-Ann Jones, che aveva sorpreso tutti, incluse le persone più vicine a Mercury, all'anagrafe Farrokh Bulsara, nato a Zanzibar, cresciuto in Inghilterra e naturalizzato britannico, per la portata di quella rivelazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

