È morta Bibi la presunta figlia ‘segreta’ di Freddie Mercury | aveva 48 anni

Bibi, nota per essere stata identificata come la presunta figlia segreta di Freddie Mercury, è deceduta all’età di 48 anni. La sua scomparsa, avvenuta negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan del celebre cantante. La notizia mette fine a un periodo di attenzione pubblica sulla sua vita e sul suo rapporto con il noto artista.

(Adnkronos) –Bibi, la donna che negli ultimi mesi era balzata alle cronache come la presunta 'figlia segreta' di Freddie Mercury, è morta a 48 anni. A darne notizia è stata la famiglia, attraverso un comunicato diffuso dai media britannici. "B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi", si legge nel comunicato. "Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale. Lascia due figli di nove e sette anni", prosegue il comunicato pubblicato dai maggiori tabloid britannici.

