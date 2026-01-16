chi era bibi la figlia segreta di freddie mercury morta a 48 anni

Bibi, la figlia segreta di Freddie Mercury, è venuta a mancare a 48 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata resa nota il 15 gennaio, circa un anno dopo la sua scoperta pubblica. La sua scomparsa rappresenta un episodio di grande riservatezza nella vita del famoso cantante dei Queen.

La notizia è arrivata il 15 gennaio, a circa un anno dalla scoperta della sua esistenza: Bibi, la figlia “segreta” di Freddie Mercury, è morta a 48 anni dopo una lunga malattia. Da tempo combatteva infatti contro un cordoma, un raro tumore alla spina dorsale. A darne l’annuncio è stato il compagno Thomas, che ha parlato di una morte serena e di una donna che lascia due figli piccoli, di nove e sette anni. Le sue ceneri, secondo quanto riferito, sono state disperse sulle Alpi. Chi era Bibi. Il grande pubblico – e non solo quello dei Queen – ha scoperto l’esistenza di Bibi solo di recente. Il suo nome è uscito allo scoperto la scorsa estate con la pubblicazione di Love, Freddie, il libro dell’autrice e biografa Lesley-Ann Jones. 🔗 Leggi su Dilei.it

