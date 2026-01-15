La presunta figlia segreta di Freddie Mercury è morta a 48 anni | era malata da tempo

Bibi, la donna che aveva dichiarato di essere la presunta figlia segreta di Freddie Mercury, è deceduta a 48 anni. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, la sua scomparsa rappresenta un’ulteriore nota di tristezza nel racconto di questa controversa vicenda. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione verso la vita e le vicende personali del celebre artista dei Queen.

È morta all'età di 48 anni Bibi, la donna che aveva affermato di essere la figlia segreta di Freddie Mercury, leggendario frontman dei Queen. La notizia è stata confermata dal marito Thomas, che ha rivelato come la donna, conosciuta pubblicamente come Bibi, si sia spenta serenamente dopo una lunga battaglia contro un cordoma, un raro tumore spinale. Bibi lascia due figli di nove e sette anni, che in teoria sarebbero i nipoti di Mercury. "È ora con il suo amato padre nel mondo dei pensieri", ha dichiarato il marito al Daily Mail. "Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi". La donna è diventata nota al pubblico nel 2025, quando la giornalista e autrice Lesley Ann Jones ha pubblicato il libro Con amore, Freddie, basato sulla sua storia.

