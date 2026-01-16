È morto lo studente accoltellato a scuola da un compagno | aveva 19 anni

È deceduto questa sera il giovane di 19 anni, di origine egiziana, vittima di un episodio di violenza avvenuto questa mattina presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La sua morte conclude una giornata caratterizzata da grande preoccupazione e riflessione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato nella mattinata di oggi da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il ragazzo era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo. 🔗 Leggi su Today.it

E' morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it