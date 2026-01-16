È morto lo studente accoltellato a scuola da un compagno | aveva 19 anni
È deceduto questa sera il giovane di 19 anni, di origine egiziana, vittima di un episodio di violenza avvenuto questa mattina presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La sua morte conclude una giornata caratterizzata da grande preoccupazione e riflessione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
È morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato nella mattinata di oggi da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il ragazzo era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito
Leggi anche: Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, arrestato il compagno di classe che lo ha colpito
E' morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it
La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com
Morto lo studente accoltellato a scuola - Il ragazzo di 19 anni è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it
PROTESTE IN IRAN, MORTO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA | Il cordoglio dell'Ateneo siciliano leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/14/proteste-in-iran-morto-studente-delluniversita-di-messina/ - facebook.com facebook
Studente morto in canoa, prosciolti i due medici del soccorso x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.