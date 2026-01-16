Che deve fare l’Europa con le minacce di Trump sulla Groenlandia?

L’Europa si trova a dover affrontare la questione delle minacce di Trump riguardo alla Groenlandia, una delle isole più vaste del pianeta. L’Unione europea mira a sostenere la sovranità danese sulla Groenlandia, mantenendo al contempo un rapporto equilibrato con gli Stati Uniti. La sfida consiste nel tutelare gli interessi europei e regionali senza compromettere le relazioni transatlantiche.

“Abbiamo bisogno della Groenlandia”. Da quando è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, Donald Trump non smette di reclamare la più grande isola del mondo, che appartiene al regno di Danimarca ed è considerata territorio d’oltremare dell’Unione europea. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega perché i minerali strategici e la sua posizione nel mare Artico, al crocevia tra Asia ed Europa, fanno della Groenlandia una risorsa preziosa. Se una parte dei groenlandesi sogna l’indipendenza, sono pochi quelli che chiedono un’annessione agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

