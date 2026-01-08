Come vuole rispondere l'Europa alle minacce di Trump sulla Groenlandia

L'Unione Europea monitora attentamente le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Mentre la Francia valuta possibili misure di risposta, gli Stati Uniti hanno chiarito di non considerare un intervento militare. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni politiche e diplomatiche a livello internazionale.

L'Ue lavora a un piano di reazione alle minacce di Trump sulla Groenlandia. La Francia pensa a possibili contromisure in caso di invasione militare, ma per ora gli Usa escludono questa ipotesi. Bruxelles però intende garantire la difesa dell'isola artica. "La Groenlandia appartiene al suo popolo", ha ricordato il leader del Consiglio Ue, Antonio Costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

