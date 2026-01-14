Usa-Ue contesa sulla Groenlandia Trump insiste | La Nato deve cacciare i danesi?Vertice a vuoto l' Europa invierà militari 

La disputa tra Ue e Stati Uniti sulla Groenlandia si intensifica, con Donald Trump che suggerisce di coinvolgere la NATO per risolvere la questione danese. Durante il vertice, i ministri di Copenaghen e Nuuk hanno incontrato rappresentanti statunitensi, mantenendo aperto il dialogo nonostante le divergenze. L’Europa si prepara a inviare militari, evidenziando l’importanza strategica della regione e la complessità delle relazioni internazionali in questa contesa.

I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. Danimarca, Germania e Svezia mandano più truppe sull’isola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

