Usa-Ue contesa sulla Groenlandia Trump insiste | La Nato deve cacciare i danesi?Vertice a vuoto l' Europa invierà militari

La disputa tra Ue e Stati Uniti sulla Groenlandia si intensifica, con Donald Trump che suggerisce di coinvolgere la NATO per risolvere la questione danese. Durante il vertice, i ministri di Copenaghen e Nuuk hanno incontrato rappresentanti statunitensi, mantenendo aperto il dialogo nonostante le divergenze. L’Europa si prepara a inviare militari, evidenziando l’importanza strategica della regione e la complessità delle relazioni internazionali in questa contesa.

Groenlandia, gli Usa pronti a offrire 100 mila dollari a ogni abitante. La risposta dell’Europa - L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas ha definito «estremamente preoccupanti» i messaggi di Trump sulla Groenlandia ... msn.com

Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". huffingtonpost.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Il destino della Groenlandia torna a scuotere i rapporti transatlantici, trasformando l’isola artica nel cuore di una contesa geopolitica che vede coinvolti i massimi vertici della Casa Bianca, del governo danese e dell’Alleanza Atlantica. Al centro della tensione re facebook

#TG2000 - #Groenlandia contesa. #Trump: “La compro”. Ue: “È della #Danimarca” #12gennaio #Greenland #Rubio #StatiUniti #esteri #news #Tv2000 @tg2000it x.com

