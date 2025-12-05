Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet | ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme

Movieplayer.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Dune e Wonka ha raccontato di aver ricevuto un messaggio ironico dal collega premio Oscar sul suo ultimo cambio di look. Leonardo DiCaprio non ha perso tempo e ha scritto all'amico e collega Timothée Chalamet per prenderlo in giro sul suo ultimo cambio di look. A rivelarlo è stata proprio la star di Chiamami col tuo nome. Chalamet tornerà presto nelle sale con il suo ultimo film, Marty Supreme, in cui ha recitato al fianco della premio Oscar Gwyneth Paltrow, e presentato di recente anche al Torino Film Festival. Il messaggio scherzoso di Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet La star di Marty Supreme confessa: "Leonardo DiCaprio Oggi mi ha preso in giro" ha affermato Chalamet "Mi ha detto di aver sentito . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it

