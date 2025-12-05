Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet | ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme
La star di Dune e Wonka ha raccontato di aver ricevuto un messaggio ironico dal collega premio Oscar sul suo ultimo cambio di look. Leonardo DiCaprio non ha perso tempo e ha scritto all'amico e collega Timothée Chalamet per prenderlo in giro sul suo ultimo cambio di look. A rivelarlo è stata proprio la star di Chiamami col tuo nome. Chalamet tornerà presto nelle sale con il suo ultimo film, Marty Supreme, in cui ha recitato al fianco della premio Oscar Gwyneth Paltrow, e presentato di recente anche al Torino Film Festival. Il messaggio scherzoso di Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet La star di Marty Supreme confessa: "Leonardo DiCaprio Oggi mi ha preso in giro" ha affermato Chalamet "Mi ha detto di aver sentito . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
I più grandi attori di tutti i tempi secondo Timothée Chalamet... e il messaggio che gli ha mandato Leonardo DiCaprio - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni, Vittoria Ceretti porta la torta #leonardodicaprio Vai su X
Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet: ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme - La star di Dune e Wonka ha raccontato di aver ricevuto un messaggio ironico dal collega premio Oscar sul suo ultimo cambio di look. Segnala movieplayer.it
DiCaprio si sfila dal sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’. E abbandona Brad Pitt - off dedicato a Cliff Booth e guarda a un altro secondo capitolo: quello di Heat ... Segnala msn.com
Il classico look in tuxedo di Leonardo DiCaprio sul red carpet - Leonardo DiCaprio si presenta in uno smoking elegante a un importante evento di premiazione ... Secondo msn.com