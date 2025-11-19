Il procuratore Garau fa visita al Comando dei carabinieri per un saluto di commiato
Nella mattinata di mercoledì 19, il procuratore della Repubblica di Ferrara, Andrea Garau, prossimo alla quiescenza dopo oltre 40 anni in magistratura, di cui sette passati alla guida degli uffici di via Mentessi, si è recato al Comando provinciale carabinieri di Ferrara per un sentito saluto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"FRA.SE. DI FRANCESCO E SERGIO GARAU S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X