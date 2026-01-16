Centrodestra fra Celesti e Capecchi. Ma sono quattro i nomi in lizza.

Nel contesto di Pistoia, il centrodestra si trova di fronte a una scelta ancora aperta tra diversi candidati, tra cui Celesti e Capecchi. Mentre il centrodestra cerca di definire un nome unificante, la mancanza di una decisione ufficiale rafforza la posizione di Anna Maria Celesti, attuale sindaca facente funzione. La situazione rimane fluida, con quattro nomi potenziali in corsa e il tempo che passa a influenzare gli equilibri politici.

PISTOIA Se il centrosinistra non riesce a trovare una sintesi, il mantra nel centrodestra non è troppo distante in vista della quadratura del cerchio per individuare chi sarà il candidato sindaco ma c’è una differenza: ogni giorno che passa, senza ufficializzare un nome, è un giorno in più che fortifica la prima cittadina facente funzione Anna Maria Celesti. Nonostante da un minuto dopo l’esito del voto delle Regionali con Fratelli d’Italia che, in città, ha raccolto consensi-record andando oltre il 32% si dia per scontato che dovranno essere i "Meloniani" ad indicare il nome del candidato sindaco, ci sono vari fattori da tener di conto: dalla spartizione dei capoluogo a livello regionale, visto che si voterà anche a Prato, Arezzo e Viareggio, al fatto di aver visto rallentare quello che, fin da subito, sembrava un possibile volto da spingere come quello dell’assessore Gabriele Sgueglia che, però, adesso ha perso quota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

