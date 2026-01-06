il centrodestra prepara la sfida ipotesi capecchi pelagalli o cialdi ma resta aperta la strada di celesti

Nel 2026, la città si appresta a tornare alle urne con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato di Alessandro Tomasi. La sfida per il centrodestra si delinea con ipotesi come Capecchi, Pelagalli o Cialdi, ma resta ancora aperta la possibilità di un candidato come Celesti. Un percorso che richiede attenzione e preparazione, in un contesto politico in evoluzione.

Si apre il 2026 che riporterà la città al voto, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato che aveva conquistato nelle urne Alessandro Tomasi e per la coalizione di centrodestra la sfida che si trova davanti è indubbiamente di notevole portata. In questi casi, infatti, chi si rimette in gioco come parte vincente – per di più dopo nove anni – è ovvio che possa godere dei favori del pronostico ma, in questa circostanza, c’è la grande incognita rappresentata dalla fine di un’era politica, quella appunto di Tomasi. I quesiti sul tavolo sono sostanzialmente due: toccherà davvero a Fratelli d’Italia, forte del 32% e spiccioli conquistato alle ultime Regionali, indicare il nome che dovrà rappresentare tutta la coalizione o ci saranno altri spiragli, alla luce anche di come si muoverà il centrodestra in Toscana nelle sfide in programma a Prato e Arezzo? Dove si posizionerà, e come potrà incidere, il tesoretto di voti della lista civica "Ale Tomasi Sindaco", oggi diventata gruppo Avanti Pistoia in consiglio comunale, non avendo più la propria guida in campo? Dopo le prime indiscrezioni, già emerse da qualche settimana, a livello di Fratelli d’Italia sembrano essere sostanzialmente tre i nomi in lizza per ricoprire il ruolo di candidato sindaco, nella fattispecie una donna e due uomini tutti con esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

