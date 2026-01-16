Censura l' arte emettilo da parte sabato il flash mob contro l' odio per la Russia

Sabato si terrà un flash mob intitolato «contro l'odio per la Russia», con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della libertà artistica e della pluralità di opinioni. L'iniziativa invita a riflettere sulle modalità di censura e sulla diffusione di propaganda, sottolineando come la manipolazione delle immagini e delle parole possa influenzare il giudizio pubblico. Un momento di confronto sobrio per promuovere un'informazione più equilibrata e responsabile.

Organizzato dal comitato Verona per la Libertà insieme all'associazione Veneto-Russia, Popolo Veneto e Forza Nuova, avrà luogo davanti al teatro Filarmonico, dove avrebbe dovuto esibirsi il baritono russo Ildar Abdrazakov «"Censura l'arte e.mettilo da parte", potrebbe essere questo il nuovo proverbio della propaganda di guerra». Inizia così la nota del comitato Verona per la Libertà, che annuncia una nuova manifestazione «contro l'odio per la Russia», per le ore 17 di sabato 17 gennaio, insieme all'associazione Veneto-Russia, Popolo Veneto e Forza Nuova. Il flashmob si terrà in via dei Mutilati, davanti al Teatro Filarmonico, in occasione della prima del Don Giovanni. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Dopo le parole del consigliere, scatta il flash mob "contro odio, misoginia e violenza" Leggi anche: Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente Campania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO; “No alla propaganda antirussa”, manifestazione a Verona. Fdi contro la mostra sulla censura nell'arte, 'è blasfema' - La mostra 'Arte Proibita', organizzata a Palazzo Albergati a Bologna dal 17 ottobre, che riflette e discute sul tema della censura nell'arte, non è ancora cominciata ma è già al centro delle polemiche ... ansa.it Immaginiamo un tempio egizio. Le pareti sono coperte di rilievi: dei, sacerdoti, processioni solenni. Ma a uno sguardo attento qualcosa non torna. Alcuni volti sono stati martellati, i nomi scalpellati con cura. Non è vandalismo: è censura di Stato. Accade dopo l facebook Un ministro del Sudafrica censura la partecipazione nazionale alla Biennale di Venezia ift.tt/amNqtEF x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.