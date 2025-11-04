Dopo le parole del consigliere scatta il flash mob contro odio misoginia e violenza

Si moltiplicano le reazioni dopo le frasi shock del consigliere territoriale Nicola Carnicella che rispetto alle iniziative organizzate per il 25 novembre ha scritto che la violenza sulle donne è "un business" e che "sarà necessario un corteo per umiliarle, in modo che le lamentele prendano un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

