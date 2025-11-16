Calciomercato Inter nuova idea della Roma per gennaio | si tratta di un obiettivo dei nerazzurri!

Inter News 24 Calciomercato Inter, la Roma dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter per un colpo per Gasperini! Le ultime. Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2000, è uno degli obiettivi principali della Roma per il mercato di gennaio. Il giocatore, attualmente in forza al Genoa, ha attirato l’attenzione del club giallorosso che lo considera una pedina fondamentale per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, il trasferimento non sarà facile: il Genoa ha fissato il prezzo per il giovane talento intorno ai 15 milioni di euro, senza alcuna possibilità di sconto. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Roma di Gasperini è fortemente interessata a Frendrup, ma dovrà affrontare una dura concorrenza, soprattutto quella dell’Inter, che già lo aveva seguito in estate e che potrebbe tornare su di lui nella finestra di mercato invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nuova idea della Roma per gennaio: si tratta di un obiettivo dei nerazzurri!

