Cava il Gran Galà chiude i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

Cava si prepara a concludere i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo con il Gran Galà. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione sulla storia, i valori e l’evoluzione dell’associazione, simbolo di tradizione e comunità. Un racconto collettivo che celebra il percorso di un gruppo radicato nel territorio, testimonianza di passione e dedizione nel corso degli anni.

Un racconto corale sulla nascita, l'evoluzione e la storia valoriale dell'associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo (SMR). Il Gran Galà, che si terrà sabato prossimo, 17 gennaio 2026, alle ore 20.30, al Teatro Siani (corso Umberto I, 288 a Cava de' Tirreni), rappresenta il momento.

