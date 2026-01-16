Cava il Gran Galà chiude i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

Cava si prepara a concludere i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo con il Gran Galà. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione sulla storia, i valori e l’evoluzione dell’associazione, simbolo di tradizione e comunità. Un racconto collettivo che celebra il percorso di un gruppo radicato nel territorio, testimonianza di passione e dedizione nel corso degli anni.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.