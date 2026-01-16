Cava il Gran Galà chiude i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo
Cava si prepara a concludere i festeggiamenti per i 50 anni dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo con il Gran Galà. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione sulla storia, i valori e l’evoluzione dell’associazione, simbolo di tradizione e comunità. Un racconto collettivo che celebra il percorso di un gruppo radicato nel territorio, testimonianza di passione e dedizione nel corso degli anni.
Un racconto corale sulla nascita, l’evoluzione e la storia valoriale dell’associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo (SMR). Il Gran Galà, che si terrà sabato prossimo, 17 gennaio 2026, alle ore 20.30, al Teatro Siani (corso Umberto I, 288 a Cava de’ Tirreni), rappresenta il momento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
