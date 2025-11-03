La chiesa Santa Croce a Monterosi compie 300 anni Il programma dei festeggiamenti

Viterbotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica chiesa Santa Croce di Monterosi compie trecento anni (1725-2025). Per l'occasione è stata organizzata una serie di eventi religiosi e conviviali tra cui il pellegrinaggio giubilare alla basilica di san Paolo fuori le mura. Sabato 8 novembre l'appuntamento è fissato con la cena. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

