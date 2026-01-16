Caterina Balivo spunta la decisione Rai su conduttrice e La volta buona | Sarà l’unico programma
La Rai ha annunciato la decisione riguardante la conduzione di
La fascia del primo pomeriggio di Rai Uno è da sempre una delle più complicate del palinsesto, stretta tra abitudini consolidate del pubblico e una concorrenza agguerrita che punta su prodotti fortemente fidelizzanti. Tra soap opera seguitissime e programmi storici capaci di catalizzare l’attenzione, riuscire a ritagliarsi uno spazio stabile non è affatto scontato. Eppure, anche in questo scenario, c’è chi sta riuscendo a costruire giorno dopo giorno un percorso solido, fatto di ascolti costanti e di un’identità sempre più riconoscibile. In questo contesto si inserisce il momento particolarmente positivo che sta vivendo Caterina Balivo, con La volta buona, un format che sembra aver intercettato il gusto del pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: La Volta Buona, Caterina Balivo polemica con la Rai: “Non ci sono soldi”
Leggi anche: Caterina Balivo, brutte notizie su La volta buona: “Male”
Jakub lascia Uomini e Donne? Assente in studio dopo lite con Sara Gaudenzi/ La decisione della tronista.
Valeria Marini ha un nuovo amore: arriva la risposta da Caterina Balivo, ecco chi è - Valeria Marini rompe il silenzio a 'La Volta Buona' lasciando intendere una nuova storia d'amore: cosa ha detto in diretta a Caterina Balivo. donnaglamour.it
Il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, ha raccontato sui social una disavventura accaduta alla moglie durante le vacanze di Capodanno in Argentina. La conduttrice de La Volta Buona ha avuto uno svenimento in aeroporto causato dall’influenz - facebook.com facebook
Forte degli ascolti in crescita, #LaVoltaBuona di Caterina Balivo sarà l’unico programma del daytime di Rai 1 che andrà in onda in diretta da Sanremo, durante la settimana del Festival, fra lunedì 23 e sabato 28 febbraio. Grazie a un accordo tra Rai e Siae. #S x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.