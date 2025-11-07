Caterina Balivo brutte notizie su La volta buona | Male

Novembre 2025 conferma un equilibrio ormai consolidato nel pomeriggio televisivo italiano: nessuna grande novità, ma un leader indiscusso. Rai 1 continua a dominare la fascia oraria con Vita in diretta, il programma di Alberto Matano che si conferma una delle punte di diamante della rete. Gli ascolti parlano chiaro: il talk del pomeriggio viaggia su numeri da prima serata, con una media di 2,5 milioni di spettatori, a poca distanza dai 2,7 milioni registrati dalla fiction in onda in prime time. Un risultato che rafforza la posizione di Matano come volto di riferimento dell’informazione e dell’attualità pomeridiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Bellissima intervista di Caterina Balivo a Tiziana Ferrario per il suo ultimo romanzo sulla vita di Anna Kuliscioff in cui parlano anche di Rosa Genoni e della loro amicizia . - facebook.com Vai su Facebook

Caterina Balivo: La Sua Carriera e le Critiche Affrontate nel Corso degli Anni - Caterina Balivo: La Sua Storia Professionale e le Sfide Affrontate. Segnala notizie.it

Caterina Balivo: "In Rai ho libertà totale, la tv è piena di talk sulla cronaca perché mancano i soldi". Scopri tutta l'intervista - Torna oggi in tv su Rai 1 Caterina Balivo con La Volta Buona, giovedì 6 novembre alle 14. Segnala corrieredellumbria.it

"TeleMeloni"? Caterina Balivo risponde così alle critiche - Caterina Balivo è stata intervistata dalla giornalista Eleonora D’Amore per FanPage, parlando di tantissimi argomenti e rispondendo anche a domande spinose. Lo riporta notizie.it