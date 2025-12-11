La Volta Buona Caterina Balivo polemica con la Rai | Non ci sono soldi

Caterina Balivo si confronta con la Rai sulla mancanza di decorazioni natalizie nello studio di “La Volta Buona”, sollevando un acceso dibattito sui fondi disponibili. La polemica ha suscitato reazioni sui social e ha riacceso il confronto con altri programmi festivi, evidenziando le difficoltà economiche della produzione televisiva in questo periodo.

La mancanza di decorazioni natalizie nello studio di “La Volta Buona” accende il dibattito sui fondi Rai, tra reazioni social e confronto con altri programmi festivi. La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, continua a suscitare polemiche per l’apparente mancanza di addobbi natalizi nello studio televisivo. Mentre altri programmi Rai come È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e La Ruota della Fortuna sfoggiano scenografie riccamente decorate per le festività, lo studio de La volta buona appare spoglio e privo di qualsiasi decorazione natalizia. La questione è stata pubblicamente affrontata dalla stessa conduttrice, alimentando un acceso dibattito tra i telespettatori e sui social media. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La Volta Buona, Caterina Balivo polemica con la Rai: “Non ci sono soldi”

La conduttrice de La Volta Buona rivela: "Non ci sono soldi per gli addobbi natalizi". E Lucarelli risponde con ironia - facebook.com Vai su Facebook

La news è che mi vedrete spesso alla Volta Buona Vai su X

La Volta Buona, le pagelle dell’11 dicembre: Antonella Elia contro il fidanzato (3), Alessia Vessicchio forte come il papà (9) - ma Caterina Balivo tiene tutti a bada ... dilei.it scrive

Antonella Elia rompe il silenzio a "La volta buona": la sua verità sulla fine della relazione con Pietro Delle Piane - Ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", Antonella Elia racconta la sua verità sulla fine della storia con Pietro Delle Piane ... Lo riporta notizie.it

Caterina Balivo - UPSKIRT - La Volta Buona - 11-12-25

Video Caterina Balivo - UPSKIRT - La Volta Buona - 11-12-25 Video Caterina Balivo - UPSKIRT - La Volta Buona - 11-12-25