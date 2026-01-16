Caso Moscati Licia Morsa | Far emergere le criticità della sanità pubblica senza però screditarla

Il caso Moscati di Avellino solleva riflessioni sulla comunicazione riguardo alla sanità pubblica. È importante evidenziare criticità senza tuttavia compromettere la fiducia nel sistema. In un contesto di riforme strutturali a livello nazionale, un approccio equilibrato e rispettoso può contribuire a migliorare i servizi, senza alimentare polemiche sterili. La trasparenza e il dialogo sono strumenti fondamentali per un confronto costruttivo sulla salute pubblica.

