Caso Garlasco | Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro Mario Venditti, confermando il no all’accesso ai dispositivi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, coinvolto nel caso Garlasco. La decisione chiude definitivamente la questione, rafforzando la posizione di Venditti nel procedimento riguardante l’indagine su Chiara Poggi e il presunto pagamento di mazzette per l’archiviazione.

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato - dopo il no del Riesame di Brescia - di aver accesso ai dispositivi informatici (cellulari, hard desk e pc) dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione nell'inchiesta sul caso Garlasco perché sospettato di aver ricevuto denaro per archiviare Andrea Sempio, da quasi un anno nuovamente indagato per il delitto in concorso di Chiara Poggi. Quello deciso ieri è un verdetto definitivo rispetto al sequestro scattato lo scorso settembre per l'indagine sull'omicidio del 13 agosto 2007.

Caso Garlasco: Riesame annulla sequestro per ex pm Venditti e due ex carabinieri (2) - il primo era stato in parte respinto per la genericità del decreto firmato dal procuratore capo di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola - notizie.tiscali.it

**Caso Garlasco: difesa Sempio, 'Dna non affidabile' e consegna lista oggetti casa Poggi** - Una traccia genetica il cui esito "non è consolidato" e dunque "privo di valore scientifico" e una relazione in cui sono contenuti una serie di elementi che Andrea Sempio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

DELITTO DI GARLASCO. La nuova traccia individuata in casa Poggi.

Nel mondo del giornalismo Piero #Colaprico è stato considerato a lungo il numero 1 dei neristi italiani. Poi è arrivato il caso #Garlasco e di fronte alle sue incredibili esternazioni tv mi chiedo: possibile abbiamo preso tutti un abbaglio così clamoroso #stasi #s x.com

Potresti essere tu – Il caso Garlasco Giuseppe Brindisi live 09.04.26 NAPOLI teatro Diana Un appuntamento di grande attualità e riflessione arriva al Napoli Teatro Diana con “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”, l’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto - facebook.com facebook

