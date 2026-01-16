Caso Garlasco | Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro 2
La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Pavia nel caso Garlasco, confermando la legittimità del sequestro senza l’indicazione di parole chiave specifiche. La decisione si basa sul principio che l’assenza di criteri stringenti non preclude l’attività di ricerca su dispositivi digitali, considerando le recenti sentenze che riconoscono modalità alternative per individuare contenuti come video, foto e dati di localizzazione.
(Adnkronos) - In particolare, la Procura di Pavia guidata da Francesco Prete nel ricorso all'ordinanza del 14 novembre scorso con cui il Riesame annullava il sequestro all'ex pm Venditti sosteneva la possibilità di procedere al sequestro senza indicare le 'parole chiave' da cercare in pc, telefoni e hard disk, ricordando come da alcune recenti sentenze "non risulta affatto che venga indicata l'inderogabilità di tale criterio e la inidoneità di diversi criteri selettivi", un plurale che lascerebbe aperta la strada a più opzioni per poter rintracciare anche video, foto, localizzazioni, pdf non ricercabili con parole chiave.
