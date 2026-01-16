Caso Garlasco Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia nel caso Garlasco, confermando la decisione favorevole a Mario Venditti. La sesta sezione ha giudicato infondato l’accesso ai dispositivi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione. Con questa pronuncia, la Corte ha sancito la legittimità delle decisioni precedenti, rafforzando la posizione di Venditti nel procedimento giudiziario.

(Adnkronos) – La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il “rigetto totale” del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato – dopo il no del Riesame di Brescia – di aver accesso ai dispositivi informatici (cellulari, hard desk e pc) dell’ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione nell’inchiesta sul caso Garlasco perché sospettato di aver ricevuto denaro per archiviare Andrea Sempio, da quasi un anno nuovamente indagato per il delitto in concorso di Chiara Poggi. Quello deciso ieri è un verdetto definitivo rispetto al sequestro scattato lo scorso settembre per l’indagine sull’omicidio del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti Leggi anche: Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro (2) Leggi anche: Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Resinovich, la Cassazione boccia il ricorso: “Inammissibile”, condanna alle spese per la difesa Visintin. Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti - Confermato il no del Riesame di Brescia al sequestro di cellulari, hard desk e pc dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Ven ... adnkronos.com

Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro - La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato - iltempo.it

Garlasco, la Cassazione boccia l’inchiesta della Procura di Brescia - «Rigetto totale» da parte della Suprema Corte del ricorso presentato dal procuratore Prete e dalla pm Moregola sull’annullamento dei sequestri a Mario Venditti ... giornaledibrescia.it

Delitto di Garlasco. ALBERTO STASI infangato nella dignità personale.

Nel mondo del giornalismo Piero #Colaprico è stato considerato a lungo il numero 1 dei neristi italiani. Poi è arrivato il caso #Garlasco e di fronte alle sue incredibili esternazioni tv mi chiedo: possibile abbiamo preso tutti un abbaglio così clamoroso #stasi #s x.com

Potresti essere tu – Il caso Garlasco Giuseppe Brindisi live 09.04.26 NAPOLI teatro Diana Un appuntamento di grande attualità e riflessione arriva al Napoli Teatro Diana con “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”, l’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.