caserta noto professionista arriva al pronto soccorso con una ferita da taglio

Un professionista di Caserta è stato accompagnato al pronto soccorso dopo aver riportato una ferita da taglio. La Polizia di Stato sta attualmente indagando sull’accaduto, avvenuto nel pomeriggio di oggi. Mentre le circostanze sono in fase di chiarimento, si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause dell’incidente.

È arrivato al pronto soccorso di Caserta con una ferita da taglio: indaga la Polizia di Stato. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi. Un noto professionista di 57 anni Casertano che abita nella zona residenziale del capoluogo è giunto in codice rosso all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano del capoluogo ma non sarebbe in pericolo di vita. Con lui la moglie sotto choc per l'accaduto. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la vicenda.. Dalle prime indiscrezioni pare che la coppia sia stata trasportata in ospedale dal figlio.

