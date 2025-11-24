Terni diciannovenne al pronto soccorso con ferita da arma da fuoco | indagini in corso

Ternitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni un ragazzo di 19 anni, di origine marocchina, si è presentato nella tarda serata di domenica 23 novembre al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Dopo le cure, il giovane è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.Secondo quanto riportato dall’Ansa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

