Terni diciannovenne al pronto soccorso con ferita da arma da fuoco | indagini in corso
A Terni un ragazzo di 19 anni, di origine marocchina, si è presentato nella tarda serata di domenica 23 novembre al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Dopo le cure, il giovane è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.Secondo quanto riportato dall’Ansa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
