Umbria 19enne in pronto soccorso con una ferita d' arma da fuoco

Perugiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni un ragazzo di 19 anni, di origine marocchina, si è presentato nella tarda serata di domenica 23 novembre al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Dopo le cure, il giovane è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.Sulla vicenda indaga la questura di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

umbria 19enne in pronto soccorso con una ferita d arma da fuoco

© Perugiatoday.it - Umbria, 19enne in pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

umbria 19enne pronto soccorsoGiovane ferito con un’arma da fuoco: indagini in corso - Un 19enne nella tarda serata di domenica si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Terni con una ferita da arma da fuoco. Secondo umbria24.it

umbria 19enne pronto soccorsoIn ospedale con una ferita da arma da fuoco alla coscia - Aperta un'indagine da parte della Questura di Terni dopo che un 19enne di origini marocchine si è presentato ospedale, al pronto soccorso, con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. rainews.it scrive

Violenze in pronto soccorso. Infermieri feriti a Terni. Due episodi in poche ore - Non si placa la violenza contro il personale medico e infermieristico degli ospedali. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria 19enne Pronto Soccorso