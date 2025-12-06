Porto 2025 anno in crescita Nei primi 11 mesi incremento del 8,6% nonostante le tensioni mondiali

Il porto di Ravenna continua a rafforzare la propria centralità nella logistica italiana. I dati aggiornati ai primi undici mesi del 2025 indicano una movimentazione stimata di 25,4 milioni di tonnellate, pari a un incremento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita che consolida il trend positivo già emerso nei primi dieci mesi dell’anno, quando lo scalo aveva totalizzato 22,9 milioni di tonnellate (+8%). Positivi anche i container, che dovrebbero superare 195 mila TEUs, in aumento del 6,2%. "Siamo molto soddisfatti, abbiamo tra l’altro accolto una nave da 51.300 tonnellate al terminal Bunge grazie alla nuova ordinanza sui pescaggi fino a meno 10,80 metri – sottolinea il presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto, 2025 anno in crescita. Nei primi 11 mesi incremento del 8,6% nonostante le tensioni mondiali

