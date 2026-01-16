Mercato residenziale in crescita | +9,1% nei primi 9 mesi del 2025 La Toscana è al 2° posto

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia ha registrato un aumento del 9,1%, confermando un trend di crescita stabile. La Toscana si colloca al secondo posto tra le regioni più attive, evidenziando un interesse crescente nel settore. Questi dati riflettono una fase di consolidamento e rinnovata fiducia nel mercato residenziale, con segnali di continuità anche nel primo trimestre del 2026.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Anche la Toscana ha registrato un aumento delle compravendite del +14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona la regione al 2° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Grosseto e Siena sono le città più vivaci, posizionandosi nelle prime dieci città a livello nazionale, con una crescita rispettivamente del 29,3% e del 25,6%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

