Carica Dea | niente turnover a Pisa | Raspadori è il jolly che ci serviva

L’Atalanta si prepara alla sfida di questa sera alle 20, forte di un avvio positivo con tre vittorie consecutive e senza subire gol. L’arrivo di Giacomo Raspadori rappresenta un’ulteriore risorsa tattica, considerato da Carica Dea come il giocatore che mancava per completare la rosa. La squadra bergamasca, in ottima forma, punta a consolidare il proprio momento di forma e mantenere il ritmo in campionato.

BERGAMO Reduce da un avvio di 2026 da tre vittorie consecutive e senza subire gol, l’ Atalanta, lanciatissima e con il morale alle stelle, esaltata dall’ulteriore iniezione di entusiasmo portata dall’acquisto di Giacomo Raspadori, questa sera alle 20.45 è impegnata nell’anticipo alla Cetilar Arena di Pisa. Sfida tutta colorata di nerazzurro, tra due squadre a distanza siderale in classifica: toscani ultimi con 13 punti, bergamaschi settimi a 31. Pronostico tutto per la Dea, ma attenzione alla squadra di Gilardino, che all’andata a Bergamo, frenò sull’1-1 la Dea nel giorno del debutto di Juric. Pari anche nell’ultimo turno, a Udine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

