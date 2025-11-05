A Taranto carenza cronica di parcheggi Noi moderati | il commercio muore
Tarantini Time Quotidiano La situazione della carenza di parcheggi nel centro di Taranto ha raggiunto un punto di crisi insostenibile, ha messo in ginocchio il commercio e causato la chiusura di un numero crescente di attività. A lanciare l’allarme è Mario Dinoi, segretario cittadino di Noi Moderati Taranto.?Dinoi denuncia il fallimento delle promesse elettorali dell’amministrazione comunale, che aveva posto la risoluzione del problema parcheggi, specialmente nelle aree centrali, come prioritaria.?”Ad oggi – ha detto – non solo non si è mossa foglia, ma la situazione è persino peggiorata. I cittadini e i potenziali clienti, dopo aver girato invano per un’ora, sono costretti a cercare altrove, e la conseguenza inmediata è la desertificazione delle vie dello shopping storico”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Taranto: parcheggi gratuiti alla Caserma Mezzacapo per favorire il Borgo e lo shopping autunnale - Il Comune di Taranto e Kyma Mobilità lanciano un’iniziativa congiunta per sostenere la frequentazione del Borgo e incentivare lo shopping durante tutto il periodo autunnale. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Taranto, parcheggi allo Iacovone grazie ai «Giochi 2026» - È questo l’obiettivo a cui, in questi giorni, sta lavorando la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Ciclabile e parcheggi, a Imperia è polemica per la carenza di posti auto - Il Comitato cittadino contro il piano sosta lamenta la cancellazione dei parcheggi nelle zone del centro dove sono previste le nuove piste ciclabili a pettine: alla Spianata di Oneglia, in via Schiva ... Riporta rainews.it