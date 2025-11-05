A Taranto carenza cronica di parcheggi Noi moderati | il commercio muore

Tarantini Time Quotidiano La situazione della carenza di parcheggi nel centro di Taranto ha raggiunto un punto di crisi insostenibile, ha messo in ginocchio il commercio e causato la chiusura di un numero crescente di attività. A lanciare l’allarme è Mario Dinoi, segretario cittadino di Noi Moderati Taranto.?Dinoi denuncia il fallimento delle promesse elettorali dell’amministrazione comunale, che aveva posto la risoluzione del problema parcheggi, specialmente nelle aree centrali, come prioritaria.?”Ad oggi – ha detto – non solo non si è mossa foglia, ma la situazione è persino peggiorata. I cittadini e i potenziali clienti, dopo aver girato invano per un’ora, sono costretti a cercare altrove, e la conseguenza inmediata è la desertificazione delle vie dello shopping storico”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

