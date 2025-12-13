Dall’incidente al sogno | così è nato Lo Spirito di Stella il primo catamarano al mondo accessibile alle persone con disabilità

Dopo un grave incidente negli Stati Uniti, Andrea Stella ha deciso di riprendere a navigare, scoprendo l'assenza di imbarcazioni a vela accessibili alle persone con disabilità. Da questa esigenza nasce “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano al mondo progettato per garantire l'accesso al mare a tutti, rendendo possibile un sogno diventato realtà.

Quando Andrea Stella, ferito a colpi di arma da fuoco da un tentativo di rapina negli Usa, ha deciso di tornare a navigare, si è scontrato con la realtà: nel 2000 non esisteva nessuna imbarcazione a vela adatta alle persone con disabilità. È lì che nasce il progetto del primo catamarano al mondo completamente accessibile, dal nome “Lo Spirito di Stella”, che in 20 anni ha ospitato a bordo oltre 10mila persone con disabilità. Nell’agosto del 2000, mentre si trovava a Miami per un viaggio subito dopo la laurea in giurisprudenza, Andrea Stella, che all’epoca aveva 24 anni, è stato aggredito da tre uomini: gli hanno sparato due colpi di pistola per rubargli l’auto. Ilfattoquotidiano.it

