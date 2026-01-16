Capotreno ucciso in stazione il sottosegretario Molteni rilancia | Riaprire un Cpr a Bologna

Dopo l’evento tragico che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, il sottosegretario Molteni propone la riapertura di un Cpr nella città. La misura mira a rafforzare le misure di sicurezza e prevenire incidenti simili in futuro. La proposta si inserisce nel dibattito su politiche di gestione dell’immigrazione e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per operatori e cittadini.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Un Cpr a Bologna per scongiurare tragedie come l’uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio, lo scorso 5 gennaio all’interno della stazione. Omicidio che ha scosso profondamente la città e per cui l’unico sospettato è Marin Jelenic, 36enne croato, su cui gravava un decreto di allontanamento comunitario. Un Centro di permanenza per il rimpatrio sarebbe la risposta del governo Meloni dopo il delitto in cui ha perso la vita il giovane di 34 anni, originario di Anzola e residente in Valsamoggia, come dichiarato in Aula da sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Molteni: “Il Cpr è un obiettivo che stiamo perseguendo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capotreno ucciso in stazione, il sottosegretario Molteni rilancia: “Riaprire un Cpr a Bologna” Leggi anche: Stazione di Bologna,ucciso un capotreno Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso a coltellate in zona stazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Omicidio capotreno, le reazioni: Più sicurezza nei trasporti; Bologna, le immagini del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio; Capotreno ucciso, il cordoglio di Fs e del Mit; Identificato e fermato il presunto responsabile dell’omicidio del capotreno a Bologna. Capotreno ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata: chi era Alessandro Ambrosio - Chi era il capotreno ucciso: la vita e la carriera di Alessandro Ambrosio, 34 anni, tra i treni a medio- notizie.it

Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato» - L'omicidio nel parcheggio della stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto per una coltellata. corrieredibologna.corriere.it

Bologna, ucciso un capotreno nei pressi della stazione, caccia al presunto assassino - Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna ... rtl.it

Viaggio notturno nei luoghi dov’è stato ucciso il capotreno, tra lacci emostatici e pipe per fumare crack, sesso occasionale nel labirinto dei corridoi sotterranei e risse IL VIDEO - facebook.com facebook

Bologna, la raccolta fondi dei colleghi del capotreno ucciso in stazione: «Un festival musicale in onore di Ambro» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.