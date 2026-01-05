Bologna capotreno ucciso a coltellate in zona stazione

A Bologna, un uomo di 34 anni, presumibilmente capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto nelle vicinanze della stazione, dopo essere stato colpito all’addome con un’arma da taglio. La Questura ha confermato il decesso nelle prime indagini condotte nel parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

AGI - Un uomo di 34 anni, che dai primi accertamenti risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è stato trovato morto, dopo essere stato accoltellato all'addome, come conferma la Questura di Bologna, nelle vicinanze del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Sul posto è accorsa immediatamente la Polizia Ferroviaria e la Squadra Mobile della Polizia di Bologna, insieme al medico legale e alla polizia scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievi. La zona dell'aggressione è cruciale per le indagini.

