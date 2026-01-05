Stazione di Bolognaucciso un capotreno

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente a causa di ferite da arma da taglio, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest. L’episodio si è verificato intorno alle 21.50, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.

