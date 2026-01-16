Cantuccio Day a Sesto Fiorentino | sfida tra tradizione e creatività

Il Cantuccio Day a Sesto Fiorentino è un evento che celebra uno dei dolci più tipici della tradizione toscana. La manifestazione offre un’occasione per scoprire diverse interpretazioni del cantuccio, tra ricette classiche e varianti creative. Un momento di incontro tra appassionati e professionisti per riscoprire le radici di questo dolce e apprezzarne le evoluzioni.

SESTO FIORENTINO – Il Cantuccio Day a Sesto Fiorentino mette a confronto tradizione e innovazione in una mattinata dedicata a uno dei dolci più rappresentativi della pasticceria toscana. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio al Gran Caffè di piazza Ginori, che ospiterà un doppio concorso aperto al pubblico. Il cantuccio, biscotto simbolo della tradizione regionale, diventa così terreno di confronto tra fedeltà alla ricetta storica e nuove interpretazioni contemporanee. Accanto alla versione classica alle mandorle, trovano spazio proposte che introducono ingredienti alternativi come pistacchi, cioccolato, noci, nocciole e frutta secca, seguendo la creatività dei pastry chef. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Open day alla Stoppani. Tra tecnologia, inclusione e creatività Leggi anche: Il giocattolo a Napoli: tra tradizione popolare e nuove forme di creatività La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cantuccio day: a Sesto Fiorentino una gara tra ricetta classica e interpretazioni creative; Cantuccio day: a Sesto Fiorentino una gara tra ricetta classica e interpretazioni creative; Cantuccio day: concorso di pasticceria al Gran Caffè di piazza Ginori; I distretti biologici toscani salgono a dodici: nasce quello Aldobrandesco. Cantuccio day: a Sesto Fiorentino una gara tra ricetta classica e interpretazioni creative - L'evento Cantuccio Day rientra nel calendario di Vetrina Toscana e apre il programma 2026 del Festival delle Pasticcerie. intoscana.it

Sesto, inaugurazione a tema cantuccio del Festival delle Pasticcerie - Inizia il Festival delle Pasticcerie al Gran Caffé di Sesto Fiorentino: i primi due dolci contest a tema cantuccio saranno martedì 20 gennaio ... gonews.it

Dolce cantuccio, concorso goloso con novità - 055/4493296) avrà luogo un'intera mattinata dedicata al CANTUCCIO con ben 2 dolci contest: la 4^ edizione del concor ... nove.firenze.it

