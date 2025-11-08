Il giocattolo a Napoli | tra tradizione popolare e nuove forme di creatività

Napoli, città ricca di tradizioni e folclore, custodisce un patrimonio ludico unico: dai giochi di strada di un tempo agli oggetti di artigianato moderno, ogni giocattolo racconta una storia di cultura, comunità e fantasia. Uno dei protagonisti assoluti del passato partenopeo è stato lo strummolo: la trottola. Realizzata in legno, con una punta in metallo, veniva lanciata con una cordicella e lasciata roteare. Sfida e abilità erano al centro del gioco: chi la manteneva in movimento più a lungo diventava l'eroe del vicolo. Lo strummolo è stato uno dei giochi preferiti fino agli anni '60. Un altro antenato del gioco moderno era il pallamaglio, diffuso già nel XII secolo a Napoli, antenato di sport come golf, croquet, hockey e polo.

