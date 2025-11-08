Il giocattolo a Napoli | tra tradizione popolare e nuove forme di creatività

Laprimapagina.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, città ricca di tradizioni e folclore, custodisce un patrimonio ludico unico: dai giochi di strada di un tempo agli oggetti di artigianato moderno, ogni giocattolo racconta una storia di cultura, comunità e fantasia. Uno dei protagonisti assoluti del passato partenopeo è stato lo strummolo: la trottola. Realizzata in legno, con una punta in metallo, veniva lanciata con una cordicella e lasciata roteare. Sfida e abilità erano al centro del gioco: chi la manteneva in movimento più a lungo diventava l’eroe del vicolo. Lo strummolo è stato uno dei giochi preferiti fino agli anni ’60. Un altro antenato del gioco moderno era il pallamaglio, diffuso già nel XII secolo a Napoli, antenato di sport come golf, croquet, hockey e polo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

il giocattolo a napoli tra tradizione popolare e nuove forme di creativit224

© Laprimapagina.it - Il giocattolo a Napoli: tra tradizione popolare e nuove forme di creatività

Contenuti che potrebbero interessarti

Tammurriata e tradizione: 2 giornate laboratoriali a Napoli - Tammurriata e tradizione: è il titolo del laboratorio in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle ore 17 alle 20 presso il polo artistico, culturale e di intrattenimento "In arte ... Scrive ansa.it

Ragù day: la giornata regionale del ragù napoletano diventa una festa popolare firmata Casa Surace - È una liturgia familiare, un rito collettivo, un odore che ti sveglia la domenica mattina. Secondo msn.com

Napoli, musica e piatti popolari della tradizione alla birreria Timing - Una serata dedicata alla musica popolare e napoletana, dove si potranno gustare piatti tipici come la zuppa di fagioli o la pasta e patate, accompagnati da birra alla spina o calice di vino. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giocattolo Napoli Tradizione Popolare