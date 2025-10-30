Fiamme Gialle i più grandi campioni del Gruppo Sciatori al raduno del Centenario

Predazzo – A degna conclusione delle celebrazioni per il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, si è tenuto a Predazzo il grande raduno che ha coinvolto tutti gli atleti ed ex atleti del glorioso Sodalizio sportivo della Guardia di Finanza dedicato agli sport invernali e del ghiaccio, che quest’anno festeggia un secolo di storia. Il raduno, organizzato all’indomani dello straordinario incontro a Trento con il Presidente della Repubblica (leggi qui), ha riscosso uno straordinario successo di partecipazione, con la presenza di oltre 300 persone, fra atleti in attività e vecchie glorie, che hanno avuto, in taluni casi dopo decenni, l’opportunità di incontrare amici, colleghi e compagni di squadra che hanno indossato la stessa uniforme e la stessa tuta da gara dal lontano 1925 ad oggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it