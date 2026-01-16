Campana e crocifisso trafugati dalla chiesa di Marina di Gioia Tauro | ritrovati dalla polizia

La polizia ha rinvenuto una campana e un crocifisso in bronzo, sottratti dalla chiesa della Sacra Famiglia a Marina di Gioia Tauro lo scorso 8 gennaio. Gli oggetti sono stati ritrovati vicino all’altare, confermando il recupero di beni di valore storico e religioso sottratti in modo illecito. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a restituire alla comunità questi reperti, evidenziando l’attenzione alle questioni di sicurezza e tutela del patrimonio locale.

Sono stati ritrovati dai poliziotti il crocifisso e una campana di bronzo, collocati in prossimità dell'altare della chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Marina di Gioia Tauro, rubati da ignoti lo scorso 8 gennaio.I malfattori, dopo aver forzato l'ingresso principale dell'edificio sacro.

Calabria, la Polizia recupera la campana e il crocifisso trafugati dalla chiesa - La refurtiva, abbandonata in campagna, è stata riconsegnata al parroco: l’operazione chiude un caso che aveva scosso profondamente la comunit& ... zoom24.it

Gioia Tauro, rubati crocifisso e campana da una Chiesa: recuperati dalla Polizia in meno di 48 ore - Lo scorso 8 gennaio, ignoti si sono introdotti nella Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Marina di Gioia Tauro, rubando un crocifisso e una campana di bronzo collocati in prossimità dell’altare. strettoweb.com

GIOIA TAURO, RECUPERATI CROCIFISSO E CAMPANA RUBATI DALLA CHIESA DI MARINA: INTERVENTO RAPIDO DELLA POLIZIA DI STATO Ritrovati in meno di 48 ore gli oggetti sacri trafugati dalla Chiesa della Sacra Famiglia: restituiti alla comunità rel - facebook.com facebook

