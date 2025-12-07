Ladri in chiesa | trafugati corona e scettro dalla statua della Madonna
Ancora ladri sacrileghi in azione nel Bresciano. Nel mirino, alla vigilia della festa dell’Immacolata Concezione, una statua che raffigura la Madonna con Gesù Bambino tra le braccia. Il furto è avvenuto all'interno della chiesa parrocchiale di Orzivecchi, suscitando sconcerto e indignazione tra i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
