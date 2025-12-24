Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune capoluogo che era stato colpito da una violenta grandinata, ha dovuto fare i conti alla vigilia anche con un incendio che ha riguardato il deposito di un negozio di frutta situato nei pressi del teatro Verdi di Salerno. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato in pochissimo tempo l’incendio. Ancora non è chiara la causa dell’incendio, non si sono registrati feriti. Intorno alle 13.40 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato all’interno di un negozio di frutta e verdura. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento Città e un’autobotte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ A fuoco attività di frutta e verdura in pieno centro: intervengono i pompieri

