FOTO A fuoco attività di frutta e verdura in pieno centro | intervengono i pompieri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune capoluogo che era stato colpito da una violenta grandinata, ha dovuto fare i conti alla vigilia anche con un incendio che ha riguardato il deposito di un negozio di frutta situato nei pressi del teatro Verdi di Salerno. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato in pochissimo tempo l’incendio. Ancora non è chiara la causa dell’incendio, non si sono registrati feriti. Intorno alle 13.40 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato all’interno di un negozio di frutta e verdura. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento Città e un’autobotte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto a fuoco attivit224 di frutta e verdura in pieno centro intervengono i pompieri

© Anteprima24.it - FOTO/ A fuoco attività di frutta e verdura in pieno centro: intervengono i pompieri

Leggi anche: Camion carico di frutta e verdura prende fuoco sul Grande Raccordo Anulare: code e traffico paralizzato

Leggi anche: Paura in zona Origine, scooter a fuoco in via Oberdan: intervengono i pompieri. VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.