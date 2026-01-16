Camera di Commercio Stanziati 4 milioni per gli anni 2024-2026

La Camera di Commercio ha annunciato uno stanziamento di 4 milioni di euro per il triennio 2024-2026, destinati a sostenere lo sviluppo dell’economia locale. Questa cifra rappresenta un investimento importante volto a favorire iniziative e progetti che contribuiscono alla crescita delle imprese e del territorio. La misura si inserisce in un quadro di supporto stabile e strategico per il rafforzamento del tessuto economico regionale.

Quattro milioni di euro le risorse stanziate complessivamente a sostegno dell'economia locale per il 2026. Una delle priorità strategiche è il Piano straordinario per i giovani, per il quale la Camera di commercio ha stanziato 1 milione e mezzo di euro per il triennio 2024-2026 (500 mila nel 2026) programma che vede l'attivazione di numerosi bandi a sostegno dell' occupazione giovanile (contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, 121 quelle generate quest'anno tra gli under 35, e la trasmissione d'impresa), della nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, e il nuovo progetto, in arrivo nei prossimi mesi, per attrarre giovani nelle province di Ferrara e Ravenna sostenendo il trasferimento stabile a seguito di nuovo contratto di lavoro.

