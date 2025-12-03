Gruppo Selex stanziati € 590 milioni per il 2026 per nuovi supermercati e ristrutturazioni; fatturato 2025 a € 22,2 miliardi +5,5% rispetto al 2024
Il Gruppo punta su 60 nuove aperture, 96 ristrutturazioni e investimenti in digitalizzazione e CRM, la crescita del 2025 supera le attese mentre la Marca del Distributore (MDD) consolida il ruolo di leva per la redditività nel 2026 Il Gruppo Selex ha stanziato poco più di € 590 milioni per il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Selex: fatturato 2025 a 22,2 mld (+5,5%), sul 2026 investimenti per 590 mln - (askanews) – Il gruppo Selex chiude il 2025 con un fatturato al consumo che si attesta a 22,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 5,5% sull’anno precedente e superando le previ ... Segnala askanews.it
Il Gruppo Selex nel 2025 fa rotta verso i 22 miliardi di fatturato (+4,3%) - «Stiamo consolidando il nostro sviluppo e vogliamo mantenere un buon tasso di crescita - Secondo ilsole24ore.com