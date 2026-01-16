Cambia la regola sul calcio d'angolo | finalmente ci siamo arrivati era davvero assurdo
La regola sui calci d'angolo sta per essere modificata. Nell’imminente riunione dell’IFAB, si discuterà di un cambiamento che permetterà di rivedere un gol segnato da un corner assegnato erroneamente, anche dopo la rete. Questa novità, prevista già dai Mondiali, rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e correttezza nel calcio.
Nella prossima riunione dell'IFAB, si prevede che sarà cambiata la regola sui calci d'angolo: allo stato attuale non è possibile tornare indietro dopo un gol per verificare se sia nato da un corner assegnato erroneamente, già ai Mondiali le cose cambieranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Era calcio d’angolo sul gol di Zaccagni in Lazio-Milan? Cosa si vede dalle immagini alla moviola
Leggi anche: “È assurdo, ci siamo ritrovati davanti un aereo non identificato che ci ha sfiorato. Non compariva sui radar”: volo diretto a New York evita la collisione per un soffio
Cambia la regola sul calcio d’angolo: finalmente ci siamo arrivati, era davvero assurdo; I misteri del Var, è ora di cambiare il regolamento; Il gol annullato a Hojlund è la morte del calcio: non ha sbagliato il Var, è sbagliato il regolamento; Tennis, si gioca troppo. L'Atp lancia le nuove regole e riduce il numero di tornei obbligatori per il ranking, che cosa cambia.
Cambia la regola sul calcio d’angolo: finalmente ci siamo arrivati, era davvero assurdo - Nella prossima riunione dell'IFAB, si prevede che sarà cambiata la regola sui calci d'angolo: allo stato attuale non è possibile tornare indietro dopo ... fanpage.it
L'ex arbitro Bonfrisco: "Fuorigioco due centimetri non cambiano la partita. Serve cambiare la regola" - L’ex arbitro Angelo Bonfrisco torna a parlare della regola del fuorigioco, una delle più discusse del calcio moderno, intervenendo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. msn.com
"Ai Mondiali una nuova regola per Var e calcio d'angolo: l'idea della FIFA" - Ai prossimi Mondiali, quelli che nel 2026 si svolgeranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, potrebbe esserci un'importante novità: il Var potrebbe intervenire per revocare l'assegnazione di un calcio ... corrieredellosport.it
…c’è una regola che non cambia MAI…il Natale, non arriva MAI PER NATALE ma sempre dopo E questa ne è la dimostrazione! Piatti dedicati alla famosa storia del pupazzo di neve, €30 Diametro 21cm NON PIU DISPONIBILE facebook
Da Caos A Eleganza In 30 Giorni: La Regola Che Ti Cambia Il Ritmo #AprenderItaliano #CursoDeItaliano #ClasesDeItaliano #HablarItaliano #MarcoNisida #LearnItalian #Italiano #Disciplina #Abitudini In Italia l’eleganza non è lusso. È ordine. E la verità è qu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.