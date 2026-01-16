Cambia la regola sul calcio d'angolo | finalmente ci siamo arrivati era davvero assurdo

La regola sui calci d'angolo sta per essere modificata. Nell’imminente riunione dell’IFAB, si discuterà di un cambiamento che permetterà di rivedere un gol segnato da un corner assegnato erroneamente, anche dopo la rete. Questa novità, prevista già dai Mondiali, rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e correttezza nel calcio.

Nella prossima riunione dell'IFAB, si prevede che sarà cambiata la regola sui calci d'angolo: allo stato attuale non è possibile tornare indietro dopo un gol per verificare se sia nato da un corner assegnato erroneamente, già ai Mondiali le cose cambieranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

