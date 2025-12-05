Era calcio d'angolo sul gol di Zaccagni in Lazio-Milan? Cosa si vede dalle immagini alla moviola

La rete che ha deciso la partita di Coppa Italia è scaturita da un corner apparso dubbio perché non è chiara la dinamica del rimpallo: chi ha colpito per ultimo la sfera tra Romagnoli ed Estupinan? L'arbitro, Guida, non ha avuto remore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dubbi sul calcio d'angolo da cui scaturisce il gol di Zaccagni in Lazio-Milan Le immagini non chiariscono chi sia l'ultimo a toccare la palla tra Estupiñan e Romagnoli: secondo voi, era calcio d'angolo o rimessa dal fondo #LazioMilan #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook

Cesari: "Calcio d'angolo dubbio sul gol di Zaccagni" Vai su X

Lazio-Milan, dubbi sul calcio d'angolo: Gianpaolo Calvarese analizza la gara di Coppa Italia - Ecco l'analisi di Gianpaolo Calvarese riguardo l'episodio del calcio d'angolo nella gara Lazio- Lo riporta laziopress.it

Milan-Lazio, Rocchi spiega il contatto Pavlovic-Marusic: "Non è rigore, ma non è fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo" - Il contatto in area tra Pavlovic e Marusic è stato uno degli episodi più discussi del weekend calcistico: ora arriva il disegnatore arbitrale Gianluca ... Scrive eurosport.it

Pagina 2 | Open Var, Rocchi: "Il tocco di Pavlovic in Milan-Lazio? Era calcio d'angolo. Su Koné..." - Il responsabile della CAN ha analizzato l'episodio più discusso della tredicesima giornata di Serie A approfittando del format settimanale di Dazn sulle decisioni arbitrali ... Come scrive corrieredellosport.it

Rocchi: "Milan-Lazio? Non era rigore ma nemmeno fallo in attacco: c'era calcio d'angolo" - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è intervenuto a Open Var su Dazn per chiarire l’episodio che ha acceso le polemiche nel finale di Milan- Riporta tuttojuve.com

Moviola Milan Lazio, Rocchi ad Open Var ammette: «Serviva un check, la decisione corretta era il calcio d’angolo» - Moviola Milan Lazio, il designatore Rocchi ad Open Var: «Serviva un check, la decisione corretta era il calcio d’angolo» L’eco delle polemiche arbitrali continua a farsi sentire e, in attesa della pun ... Riporta lazionews24.com

Open Var, Rocchi: "Il tocco di Pavlovic in Milan-Lazio? Era calcio d'angolo. Su Koné..." - "Il tocco di gomito di Pavlovic nel recupero di Milan- Come scrive msn.com