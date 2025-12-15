È assurdo ci siamo ritrovati davanti un aereo non identificato che ci ha sfiorato Non compariva sui radar | volo diretto a New York evita la collisione per un soffio

Un volo diretto a New York ha evitato di un soffio una collisione con un aereo non identificato, che non è stato rilevato dai radar. L’incidente ha coinvolto un Airbus A320 di JetBlue, che ha interrotto bruscamente la salita per evitare un possibile impatto con un aerocisterna dell’Aeronautica militare statunitense.

© Ilfattoquotidiano.it - “È assurdo, ci siamo ritrovati davanti un aereo non identificato che ci ha sfiorato. Non compariva sui radar”: volo diretto a New York evita la collisione per un soffio Un Airbus A320 della compagnia statunitense JetBlue ha interrotto improvvisamente la fase di salita per evitare una possibile collisione con un aerocisterna dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti. L’episodio, avvenuto venerdì 12 dicembre al largo del Venezuela, è ora oggetto di un’indagine da parte delle autorità americane. A ricostruire l’accaduto è il Corriere della Sera, che riporta anche le registrazioni delle comunicazioni tra piloti e controllo del traffico aereo. Il volo JetBlue 1112 era decollato regolarmente dall’aeroporto di Willemstad, a Curaçao, alle 16:39 locali (le 21:39 in Italia), diretto all’aeroporto JFK di New York. Ilfattoquotidiano.it La 3º mi fa girare la testa ????? iscriviti per la pt.2 “È assurdo, ci siamo ritrovati davanti un aereo non identificato che ci ha sfiorato. Non compariva sui radar”: volo diretto a New York evita la collisione per un soffio - Un Airbus A320 diretto a New York ha interrotto la salita per evitare un KC- ilfattoquotidiano.it

Ragazzi è ASSURDO! Il nostro volo è stato bloccato… Stiamo aspettando da 3 ore in aeroporto per informazioni Siamo qui da ieri alle 10 Mi sto leggermente incazzando! Non prenoterò mai piú con Canaryfly. #fblifestyle - facebook.com facebook