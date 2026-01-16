Il calendario di gennaio e febbraio 2026 prevede diverse trasmissioni in streaming online, con orari di inizio e programmi dettagliati. Di seguito, le date e le fasce orarie delle partite della stagione 2025/26 di Premier League, che saranno disponibili in diretta streaming. Restate aggiornati per tutte le informazioni su programmi, orari e modalità di visione.

2026-01-16 01:14:00 Breaking news: Sono state annunciate le selezioni per la trasmissione in diretta delle partite di Premier League di gennaio e febbraio della stagione 202526. L’Arsenal, che era in testa alla classifica all’inizio dell’anno, e il Liverpool detentore del titolo sono tra le squadre ad aver visto le partite spostate. I derby di Manchester e del nord di Londra sono due delle gare che sono state trasferite per la proiezione dal vivo nel Regno Unito. Leggi i dettagli di 101GreatGoals.com sulle partite della Premier League scelte per la trasmissione in diretta a gennaio e febbraio, inclusi i dettagli su canali e live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Calendario di gennaio e febbraio 2026, streaming online, orari di inizio, programma

